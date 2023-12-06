Мадуро предложил принять закон о принадлежности Гайаны-Эссекибо Венесуэле

Президент Боливарианской Республики также объвил об учреждении Комиссии высокого уровня защиты Эссекибо

КАРАКАС, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил принять закон о принадлежности спорной с Гайаной территории Гайаны-Эссекибо Боливарианской Республике и объявил о создании Комиссии высокого уровня защиты Эссекибо. Об этом глава государства сообщил во вторник на заседании Генеральной ассамблеи Федерального правительства, которая прошла в Военном университете вооруженных сил Венесуэлы.

Мадуро предложил Национальной ассамблее (парламенту) начать обсуждение и принять Органический закон о создании Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума, состоявшегося 3 декабря. Проект закона он вручил председателю парламента Хорхе Родригесу.

Глава государства объявил об учреждении Комиссии высокого уровня защиты Эссекибо под предательством исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес с участием Национального совета безопасности, Совета обороны, Совета Федерального правительства, политических религиозных и образовательных организаций.

Венесуэльский лидер сообщил о создании Зоны интегральной обороны Гайаны-Эссекибо во главе с "единым представителем власти" генерал-полковником Родригесом Кабельо с центром в Тумеремо.

Мадуро дал указание государственной нефтегазовой компании PDVSA и Венесуэльской корпорации Гайаны CVG создать соответствующие подразделения Гайаны-Эссекибо и выдавать лицензии на добычу нефти, газа и полезных ископаемых. Он установил срок в три месяца для прекращения добычи нефти на неделимитированных участках морского шельфа по лицензиям, выданным иностранным компаниям правительством Гайаны.

Глава государства утвердил план социального обслуживания населения Гайаны-Эссекибо и выдачу венесуэльских удостоверений личности проживающим на этой территории гражданам. Президент распорядился о распространении в школах, лицеях и университетах новых географических карт с включением в территорию Венесуэлы Гайаны-Эссекибо.

Гайана-Эссекибо

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159,5 тыс. кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

ExxonMobil сообщила в ноябре о начале нефтедобычи на третьем месторождении (Payara) блока Stabroek площадью 26,8 тыс. кв. км, что позволит в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027-м - до 1,2 млн.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.