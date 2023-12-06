Пентагон видит своей задачей сдерживание КНР с целью не допустить "вторжения" на Тайвань

Как заявил помощник американского министра обороны по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер, Пекин уже ведет "интенсивную кампанию давления и принуждения" в отношении Тайбэя

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США считает необходимым сохранять высокий уровень сдерживания Китая, чтобы Пекин не смог, по мнению Вашингтона, организовать "вторжение" на Тайвань. С таким заявлением выступил во вторник помощник американского министра обороны по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер.

Власти США, напомнил он, "говорили неоднократно в течение последнего года, что не считают вторжение на Тайвань неизбежным и неотвратимым". "Мы считаем, что сдерживание эффективно и крепко. И наша задача - поддерживать его в таком состоянии. И это потребует реальной концентрации, реальной отдачи сил, реальных ресурсов и реальной неотложности в предстоящие годы и десятилетия. Поэтому мы должны решать вопросы сдерживания вторжения", - утверждал Рэтнер на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС.

В связи с этим, продолжил он, США "должны учитывать потенциальные непредвиденные ситуации ниже порога конфликта". По версии Рэтнера, Пекин "предельно четко обозначил свои амбиции в отношении Тайваня". "Они уже ведут интенсивную кампанию давления и принуждения, включающую экономическое, политическое и военное давление на Тайвань. И они еще не объявили о применении силы. Так что они работают по всему спектру", - утверждал помощник министра обороны.

Он полагает, что "для КНР существуют значительные риски, связанные с попыткой осуществить блокаду Тайваня". "Существуют способы, с помощью которых Тайвань мог бы продолжать поставки необходимых ресурсов и продукции. А потенциал эскалации [ситуации в таком случае] чрезвычайно высок", - сказал Рэтнер.

Ситуация вокруг Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.

Президент США Джо Байден заявил в интервью телекомпании CBS в сентябре 2022 года, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае возможного "вторжения" со стороны Китая. Он заверил, что Вашингтон не намерен поощрять попытки острова добиться независимости.