Al Jazeera: минимум шесть человек погибли при обстреле лагеря беженцев в секторе Газа

Жители разбирают обломки в попытке найти выживших, сообщает телеканал

ДУБАЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Не менее шести человек погибли, еще несколько получили ранения в результате обстрела израильскими войсками жилых домов в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, не менее шести палестинцев погибли в результате попадания израильских снарядов в два жилых дома в лагере беженцев Нусейрат в центре палестинского анклава. Как отмечает телеканал, жители разбирают обломки зданий в надежде найти выживших, но некоторые из развалин зданий охвачены огнем.