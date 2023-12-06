Посол Израиля в Москве назвал возможным возвращение к режиму прекращения огня с ХАМАС

Александр Бен Цви добавил, что сейчас военная операция направлена на достижение двух целей - освобождение заложников и уничтожение всех террористических структур палестинского движения

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Возобновление режима прекращения огня с движением ХАМАС еще возможно, но военная операция будет продолжаться, пока его представители не откажутся от "военных дел". Об этом заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

На вопрос, возможно ли возвращение к режиму прекращения огня между Израилем и ХАМАС в ближайшей перспективе, посол отметил, что это "всегда возможно". " Но надо понять, что они хотят делать, - подчеркнул глава диппредставительства Израиля. - Если, например, ХАМАС освободит всех заложников и решит, что он больше не занимается военными делами, то тогда будет о чем говорить. Но пока что, к сожалению, они отказываются от этого. Военная операция будет продолжаться, пока они не поймут, что это им невыгодно делать".

Таким образом, по словам дипломата, все действия ХАМАС будут встречать соразмерный ответ. "Если они хотят стрелять, то будем стрелять. Но если они хотят вернуть заложников, то всегда через всех, кто участвует в переговорах, - Египет, Катар и так далее, - это можно делать. Но это уже вопрос техники, - продолжил посол. - Мы с вами говорим о каком-то процессе. Но пока вообще не видно, чтобы они на что-либо соглашались. У них была возможность".

Глава диппредставительства напомнил, что режим прекращения огня работал ранее, пока ХАМАС действовал в соответствии с достигнутыми договоренностями. "Была формула по заложникам. Они выпускали 10 [человек] каждый день и за них получали 30 каждый день. Это работало. Не мы же решили эту формулу остановить. Поэтому вопрос в основном не к нам. Мы же сказали, что мы готовы по этой формуле идти дальше и освобождать женщин, детей, пожилых людей. Там люди по 75 лет и старше. О чем может идти речь? Это ни в какие рамки", - считает посол.

Он также добавил, что сейчас военная операция нацелена на достижение двух целей. "Первое - это освобождение заложников, и второе, конечно, - уничтожение всех террористических структур ХАМАС. Это идет военным путем", - резюмировал Бен Цви.