СМИ: в лагере беженцев в Дженине израильские военные задержали минимум 18 палестинцев

В ходе рейда ЦАХАЛ семь человек получили ранения, пишет агентство WAFA

ДУБАЙ, 6 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 18 палестинцев были задержаны израильскими военными в ходе рейда в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает информационное агентство WAFA.

Многочасовая операция Армии обороны Израиля проходила в лагере беженцев. По информации агентства, не менее семи человек, включая женщину и ребенка, получили при этом ранения. В ходе рейда израильские военные использовали бронетехнику, нападениям подвергались, в том числе бригады скорой помощи, утверждает WAFA.