ЦАХАЛ принес извинения за обстрел военнослужащих Ливана

Как передает газета The Times of Israel, ливанские военные не были целью удара израильской армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) принесла извинения за ранение ливанских военнослужащих, которые попали под израильский обстрел пограничного поста в Эль-Эдейсе. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По данным издания, армия "работала над нейтрализацией ощутимой угрозы, которая была выявлена" на позициях шиитской милиции "Хезболлах" на границе Израиля и Ливана. "ЦАХАЛ получил сообщение о том, что несколько солдат ливанской армии были ранены во время удара. Силы ливанской армии не были целью. ЦАХАЛ сожалеет об инциденте, и он будет расследован", - приводит газета заявление израильской армии.

Войска еврейского государства во вторник нанесли удары по южным районам Ливана в ответ на вылазки бойцов шиитской милиции "Хезболлах". Как сообщил в Telegram-канале представитель командования ВС республики, погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения.