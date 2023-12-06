Трамп считает конфликт вокруг Тайваня возможным при администрации Байдена

Бывший президент США подчеркнул, что конфликт на Украине и война в секторе Газа никогда бы не произошли, если бы он был президентом

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает военный конфликт вокруг острова Тайвань возможным при администрации Джо Байдена.

"С председателем [КНР] Си Цзиньпином у меня был такой же разговор о Тайване <...>. И он [Си Цзиньпин] очень пристально смотрит на Тайвань, этого никогда бы не произошло [при Трампе на посту президента] <...>. И теперь, вполне возможно, это [конфликт] произойдет", - сказал во вторник Трамп, выступая на встрече с избирателями в штате Айова, организованной телеканалом Fox News.

Бывший президент США также подчеркнул, что ни конфликт на Украине, ни война в секторе Газа никогда бы не произошли, если бы он был президентом.

Ранее командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн заявил, что позиция американских партнеров в случае возможного начала военного конфликта вокруг острова Тайвань станет проверкой на лояльность Соединенным Штатам.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Президент США Джо Байден заявил в интервью телекомпании CBS в сентябре прошлого года, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае возможного вторжения со стороны Китая.