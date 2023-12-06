Трамп заявил, что демократы поддерживают его соперников-республиканцев на выборах

Экс-президент США отметил, что у него есть данные о том, что представители Демократической партии финансируют кампании экс-постпреда США при ООН Никки Хейли и губернатора штата Флорида Рона Десантиса

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Предыдущий президент США Дональд Трамп уверен, что демократы выделяют средства на поддержку предвыборных кампаний его соперников в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии. С таким заявлением он выступил во вторник на встрече с избирателями в штате Айова, организованной телеканалом Fox News.

"Я только что узнал, что демократы финансируют кампанию [экс-постпреда США при ООН] Никки Хейли. Я слышал, что демократы жертвуют средства на кампанию [губернатора штата Флорида] Рона Десантиса <...>", - отметил Трамп.

Республиканец также прокомментировал слова действующего президента США Джо Байдена. Последний ранее во вторник заявил, что, возможно, не стал бы претендовать на переизбрание, если бы Трамп не баллотировался вновь на высший государственный пост. "Я думаю, кто-то дал ему тезисы, которые, как они считали, будут звучать хорошо", - отметил Трамп. "Это единственное, в чем они хороши: в мошенничестве на выборах и в отличных тезисах", - добавил экс-президент, говоря о демократах.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

Трамп является фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев. Хейли и Десантис входят в число его соперников.