Президент Туркмении поздравил лидера Киргизии с днем рождения

Сердар Бердымухамедов отметил, что под руководством Садыра Жапарова республика добилась успеха во многих сферах

АШХАБАД, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отметил большие успехи, которых добилась Киргизия под руководством ее главы Садыра Жапарова. Об этом Бердымухамедов написал в поздравлении киргизскому лидеру по случаю его дня рождения.

"Отрадно отметить, что под Вашим руководством Киргизская Республика добилась грандиозных успехов в политико-экономической, социальной и других областях. Сегодня отношения между нашими странами динамично развиваются, систематически обогащаясь новым содержанием. Благодарю Вас за особое внимание и огромный вклад в наращивание межгосударственного диалога", - говорится в поздравлении, текст которого приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Поздравления в адрес Жапарова направил и национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Он выразил твердую уверенность в дальнейшем укреплении братских отношений между Туркменией и Киргизией в интересах обоих народов.

Руководство Туркмении пожелало киргизскому лидеру крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и больших успехов в ответственной государственной деятельности.

Президент Киргизии Садыр Жапаров в среду отмечает 55-летие.