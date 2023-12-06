Израильская армия сообщила, что в Газе остаются 138 заложников

Среди них 20 женщин и детей, отметил представитель вооруженных сил еврейского государства Даниэль Хагари

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля подтвердила, что радикальное палестинское движение ХАМАС продолжает удерживать 138 человек в качестве заложников в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителя ВС Даниэля Хагари.

По его данным, 1 человек, который считался пропавшим с 7 октября, находится сейчас в числе 138 заложников у ХАМАС. Среди удерживаемых в Газе 20 женщин и детей, говорится в сообщении ЦАХАЛа.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. Договоренности предполагали, что в обмен на каждого отпущенного заложника из числа женщин и детей Израиль освободит из тюрем трех палестинских женщин и детей. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.