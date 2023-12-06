Байден назвал безумием неспособность Конгресса поддержать Украину

Президент США выразил уверенность в том, что в конечном счете помощь Киеву будет одобрена

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что отказ Конгресса поддержать выделение запрашиваемых вашингтонской администрацией средств на помощь Украине стал бы "полным безумием". Слова американского лидера привел во вторник пресс-пул Белого дома.

"Послушайте, неспособность поддержать Украину - это просто полное безумие. Это противоречит интересам США", - сказал Байден журналистам, возвращаясь в Белый дом после поездки в штат Массачусетс. "Это неправильно", - добавил он. Американский лидер выразил уверенность в том, что в конечном счете помощь будет одобрена. "Мы сделаем это", - сказал он.

На вопрос о том, обсуждал ли он эту тему с кем-то из членов Конгресса, Байден ответил, что с парой человек.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.