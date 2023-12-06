Посол РФ сообщил, что переговорная команда Израиля пока не планирует возвращаться в Катар

Александр Бен Цви подчеркнул, что у ХАМАС "нет желания" вести переговоры

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Переговорная команда Израиля покинула Катар и пока не планирует туда возвращаться. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"Нет. На данном этапе наша команда, которая была в Катаре, уехала", - сказал он, отвечая на вопрос, продолжаются ли какие-то переговоры с движением ХАМАС через Египет или Катар.

"Чтобы танцевать танго, нужно двое. А кому танцевать, если [у ХАМАС] нет никакого желания? А если нет никакого желания, то военные действия будут продолжаться, пока желание не появится", - добавил посол.

22 ноября радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали освобождение удерживаемых в анклаве детей и женщин в обмен на освобождение детей и женщин из израильских тюрем. Утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.