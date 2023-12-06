Туркмения заявила, что придает большое значение развитию отношений с США

Президент страны Сердар Бердымухамедов отметил готовность к расширению партнерства с Вашингтоном на долгосрочной основе

АШХАБАД, 6 декабря. /ТАСС/. Туркмения придает большое значение развитию традиционно дружественных отношений с Соединенными Штатами. Об этом заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, президент принял исполнительного директора делового совета Туркмении и США Эрика Стюарта. В ходе встречи стороны отметили динамичный характер двустороннего сотрудничества, которое последовательно развивается на принципах равноправия, взаимоуважения и обоюдной выгоды. При этом была подтверждена готовность Туркмении к расширению разнопланового партнерства на долгосрочной основе. В числе перспективных его направлений нефтегазовый сектор, электроэнергетика, возобновляемая энергетика, транспорт и коммуникации, агропромышленный комплекс, сфера высоких технологий и другие.