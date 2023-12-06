СМИ: Кисида на фоне расследования прикажет своей партии обходиться без платных вечеров

Токийская прокуратура расследует оформление по меньшей мере $679 тыс., перечисленных членам Либерально-демократической партии, сообщает телеканал TBS

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен приказать фракциям в своей правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) воздержаться от дальнейшего проведения платных приемов и вечеров для сбора политических пожертвований, которые могли частично присваиваться с нарушением законодательства. Как сообщает телеканал TBS, токийская прокуратура сейчас ведет расследование по поводу оформления по меньшей мере 100 млн иен ($679 тыс.), перечисленных членам крупнейшей в ЛДП фракции ныне покойного экс-премьера Синдзо Абэ.

Все группировки в ЛДП регулярно проводят платные вечера и приемы, на которые продаются билеты в первую очередь для представителей бизнеса. У каждой фракции есть определенная норма сбора таких политических пожертвований. Суммы, превышающие этот лимит, часто перечисляются депутатам парламента от ЛДП. При этом, отмечает телеканал, они могут не оформляться в финансовой отчетности и используются как секретные фонды.

В настоящее время следствие по поводу нарушения законодательства о политических пожертвованиях ведется в отношении всех пяти фракций в правящей партии. Разгорающийся вокруг этого скандал стал одним из факторов резкого сокращения поддержки правительства во главе с премьером Кисидой. Все опросы общественного мнения фиксируют ее падение ниже черты в 30%, что считается политически опасным и может привести к поражению ЛДП на будущих парламентских выборах.