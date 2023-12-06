Трамп призвал не смеяться над умственными способностями Байдена

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон ранее заявил, что президент США из-за деградации когнитивных способностей не может исполнять свои обязанности

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп призвал не смеяться над умственными способностями нынешнего американского лидера Джо Байдена.

"Когнитивно он [Байден] не в очень хорошем состоянии. Но это не смешно, мы не должны шутить над этим. Это серьезно, мы имеем дело с ядерным оружием. Это совсем не смешно", - сказал во вторник Трамп, выступая на встрече с избирателями в штате Айова, организованной телеканалом Fox News.

Ранее бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что Байден из-за деградации когнитивных способностей не может исполнять свои обязанности и подвергает большому риску всю страну.

Байдену в ноябре исполнился 81 год. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить им.

Трамп неоднократно сам смеялся над здоровьем Байдена. В частности, Трамп говорил, что Байден умирает и не сможет принять участие в следующих президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.

В апреле Байден объявил, что будет выдвигаться на новый срок на этих выборах.