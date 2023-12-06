Сенатор считает, что США вот-вот бросят Украину

Крис Мерфи подчеркнул, что это может обернуться вторжением России в Европу

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи (от штата Коннектикут) не сомневается в том, что Соединенные Штаты вот-вот бросят Украину.

"Я просто не думаю, что есть какие бы то ни было сомнения насчет того, что мы вот-вот бросим Украину", - сказал Мерфи журналистам, комментируя сохраняющиеся между демократами и республиканцами в США ожесточенные разногласия по поводу запроса американской администрации на выделение из бюджета дальнейшей крупной финансовой помощи Киеву.

При этом Мерфи утверждал, что отказ от таких ассигнований приведет в том числе к военному вторжению России в Европу. "Когда [президент России] Владимир Путин будет входить маршем в Киев и Европу, республиканцам придется уживаться с тем фактом, что наши сыны и дочери будут сражаться [там], когда Владимир Путин войдет маршем в [какую-то] страну НАТО. Они [республиканцы] будут оплакивать тот день, когда решили заниматься политическими играми", - утверждал законодатель.

В свою очередь сенатор-демократ Крис Кунс, имеющий репутацию одного из ближайших доверенных лиц и личного друга президента США Джо Байдена, также признал во вторник, что дело может кончиться отказом Конгресса одобрить дальнейшие крупные расходы на Украину. "Мы должны серьезно рассмотреть возможность, что не сможем сделать это [согласовать выделение Украине дальнейшей финансовой помощи]", - отметил Кунс (от штата Делавэр). "Украина отчаянно нуждается в уверенности в том, что мы продолжим держать свое слово", - добавил сенатор.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Многие республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз, в том числе во вторник, о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказался во вторник и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.