Посол Израиля в России сообщил, что эвакуация через КПП "Рафах" проходит штатно

Александр Бен Цви отметил, что процесс эвакуации зависит от тех, кто контролирует работу контрольно-пропускного пункта

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Эвакуация людей через контрольно-пропускной пункт "Рафах" между Палестиной и Египтом в настоящее время продолжается и проходит в штатном режиме. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"Сейчас эвакуация продолжается. Но она зависит абсолютно не от нас, а от ХАМАС и тех, кто пропускает на КПП", - сказал он.

Авиация МЧС России с начала эвакуации граждан РФ из зоны палестино-израильского конфликта выполнила уже девять рейсов. Спецбортами ведомства в Россию доставлен 881 человек.