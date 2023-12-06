Япония завершила процедуры по присоединению Британии к Транстихоокеанскому партнерству

Полностью процесс вступления Лондона в ТТП должен завершиться в октябре 2024 года

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Японии утвердила окончательный протокол, санкционирующий вступление Великобритании в Транстихоокеанское партнерство (ТТП), в которое пока входят 11 стран региона. Это решение завершает процедуры, связанные с присоединением королевства к экономическому сообществу, основанному на взаимном снижении или отмене торговых пошлин, облегчении процедур движения товаров, капиталов и технологий.

Практическое присоединение Великобритании к ТТП ожидается в октябре 2024 года. Однако оно будет отложено еще на 60 дней, если к тому времени процедуры ратификации завершат более шести, но не все члены объединения. Впрочем, сомнения по поводу присоединения Великобритании были окончательно сняты внутри ТТП после того, как она согласилась на полную отмену пошлин на закупки пальмового масла в Малайзии.

После завершения процедур Соединенное Королевство станет первой страной, которая присоединится к этому объединению после его формирования, и его первым членом за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Во всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о ТТП сейчас входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония. Изначально в соглашении, подписанном в 2016 году, участвовали США, однако при президенте Дональде Трампе Вашингтон вышел из ТТП. Это решение поставило под угрозу само существование партнерства, но лидеры остальных стран-участниц внесли изменения в текст соглашения в 2019 году и продолжили его реализацию без Соединенных Штатов. В то же время Япония и другие члены объединения настойчиво приглашают США вернуться в ТТП.

Сейчас 13% ВВП планеты приходятся на страны этого партнерства, в которых проживают около 500 млн человек. Великобритания подала заявку на вступление в ТТП 1 февраля 2021 года. О намерении вступить в объединение объявили также Китай, Тайвань, Украина.