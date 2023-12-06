Двум странам необходимо вернуться к восстановлению утраченных связей, отметил президент Белоруссии

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Финляндии с Днем независимости, отметив необходимость вернуться к восстановлению утраченных и формированию новых связей. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Необходимо вернуться к восстановлению утраченных и формированию новых экономических и гуманитарных связей", - подчеркнул глава государства. Он выразил убеждение, что создание дальнейших барьеров между белорусами и финнами "не соответствует общим интересам".

По словам Лукашенко, к сожалению, сегодня нестабильная и противоречивая ситуация на едином пространстве "негативно влияет на устойчивое развитие обеих стран, препятствует возможности получать взаимную выгоду".

"Политические деятели вашего государства на протяжении многих десятилетий вносили значительный вклад в разрешение очень сложных конфликтов ради мирного сосуществования народов", - отметил Лукашенко. Он напомнил, что именно в Хельсинки подписан исторический заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. "Беларусь также большой период времени содействует реализации инициативы по организации широкого многостороннего диалога по укреплению мер доверия, безопасности и взаимодействия в регионе", - подчеркнул белорусский лидер. Он пожелал народу Финляндии мира, успехов и благополучия.

Ранее Лукашенко выражал сожаление в связи с отходом Хельсинки от приверженности к нейтралитету.