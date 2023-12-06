Посол Израиля в РФ назвал создание буферных зон одним из решений ситуации с сектором Газа

Еврейскому государству важно не допустить повторения событий 7 октября, заявил Александр Бен Цви

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Создание буферных зон может быть одним из решений ситуации с сектором Газа, Израилю важно не допустить повторения событий 7 октября. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"Это зависит от результата операции. Если в секторе Газа не будет террористической организации вообще, то тогда такие буферные зоны будут уже менее актуальны, - сказал посол. - Если там будут какие-то остатки террористических структур, то будет надо. Буферная зона - это только один из вариантов".

"Надо будет подумать, что сделать, чтобы с нашими гражданами, живущими в пограничных районах, то, что было 7 октября, не повторилось", - отметил он.

По словам дипломата, рано говорить о том, как это будет сделано. "Надо посмотреть, как закончится операция", - добавил собеседник агентства.

Посол отметил, что буферные зоны являются одним из возможных, а не единственным вариантом. "Есть еще многие другие, но я не знаю, какие из них действительно прорабатываются или нет, - сказал дипломат. - Речь шла о демилитаризации Газы, о различных вариантах международного контроля. Но сейчас, по-моему, все эти варианты - это чистая теория, потому что мы еще не закончили военную операцию. Сейчас в Газе продолжает находиться террористическая организация, надо бороться с терроризмом".