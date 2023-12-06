Лукашенко поздравил Жапарова с 55-летием

Президент Белоруссии выразил уверенность, что отношения с Киргизией будут наполнены практическим содержанием

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием, выразив уверенность, что двусторонние отношения стран наполнятся новым практическим содержанием. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, наши недавние встречи в столицах Беларуси и Кыргызстана придадут позитивный импульс двусторонним отношениям, наполнят их новым практическим содержанием", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, успешное развитие современной Киргизии во многом связано с проводимой президентом "эффективной политикой, ориентированной на рост благосостояния народа и укрепление международного авторитета государства".

Белорусский лидер отметил, что гостеприимный Бишкек становится центром интеграционного притяжения, где проходят самые знаковые мероприятия на пространстве СНГ, ЕАЭС и ШОС.

Ранее власти двух стран заявляли о стратегическом характере отношений, взаимной заинтересованности в дальнейшем укреплении взаимодействия Минска и Бишкека по широкому кругу направлений, в том числе это касается реализации совместных проектов в промышленности, сотрудничества в аграрном секторе, участия белорусских предприятий в развитии мультимодальной транспортной инфраструктуры в Киргизии.