В секторе Газа выдали разрешение на выезд из анклава 251 человеку

В списки на выезд, в частности, включили граждан и подданных Бахрейна, России, Иордании, Ирландии, Словакии, США, Турции и Швейцарии

КАИР, 6 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 251 человек: палестинцы, иностранные граждане, обладатели двойного гражданства и представители международных организаций - получил разрешение на выезд из сектора Газа 6 декабря. Списки обнародовала погранслужба палестинского анклава на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Всего в списки на выезд включены граждане и подданные Бахрейна, Иордании, Ирландии, Словакии, США, Турции и Швейцарии. Кроме того, в списки включены сотрудники ООН и международной гуманитарной организации "Врачи без границ", а также журналисты The New York Times. В перечне также фигурируют два несовершеннолетних россиянина.

В опубликованном погранслужбе документе указывается, что 10 сотрудников "Врачей без границ" и сотрудник некоммерческой организации World Central Kitchen получили разрешение на въезд в сектора Газа.