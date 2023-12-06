Ливан планирует урегулировать пограничные проблемы с Израилем в течение трех месяцев

Как заявил ливанский премьер-министр Наджиб Микати, соответствующие переговоры пройдут под эгидой ООН

БЕЙРУТ, 6 декабря. /ТАСС/. Переговоры с целью установления стабильности на ливано-израильской границе пройдут в ближайшие месяцы под эгидой ООН. Об этом заявил премьер-министр Ливана Наджиб Микати.

"Мы надеемся, что в ближайшие три месяца достигнем полной стабильности на нашей южной границе и урегулируем остающиеся спорные проблемы с Израилем, - приводит его слова новостной портал Naharnet. - Это позволит избавить Ливан от войны, последствия которой непредсказуемы".

Премьер уточнил, что речь идет об инициативе по возобновлению выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая установила после конфликта в 2006 году режим прекращения огня на ливано-израильской границе.

5 декабря израильские войска обстреляли пограничный пост ливанской армии в Эль-Эдейсе, в результате погиб один солдат и еще трое получили ранения. С 8 октября - начала военной эскалации на ливано-израильской границе - это первый случай, когда в результате израильского обстрела погиб ливанский военнослужащий.

Правительство Ливана добивается исправления линии прохождения сухопутной границы с Израилем в 13 точках. О возможности улаживания пограничных разногласий с Израилем заявил 30 августа старший советник Госдепартамента по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин, выступающий посредником на переговорах между Израилем и Ливаном.

27 октября 2022 года было подписано соглашение о демаркации морской границы между Ливаном и Израилем, что открыло путь к началу освоения нефтегазовых запасов в исключительной экономической зоне.