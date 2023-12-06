Число погибших с 7 октября израильских военных достигло 410

Число потерь в рядах ЦАХАЛ с начала наземной операции в секторе Газа возросло до 84

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Еще четверо военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в результате боевых действий в секторе Газа. Таким образом, число израильских военных, погибших с начала обострения конфликта 7 октября, увеличилось до 410, говорится на сайте армейской пресс-службы.

По ее сведениям, погибли три майора и подполковник, это произошло 5 декабря. Число потерь в рядах ЦАХАЛ с начала наземной операции в секторе Газа возросло до 84.

1 декабря Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа, обвинив палестинское радикальное движение ХАМАС в срыве перемирия.