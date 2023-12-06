Суд в Боливии приговорил двух экс-министров к срокам по делу о госперевороте

Альваро Коимбра и Родриго Гусман получили по два года лишения свободы

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 декабря. /ТАСС/. Суд в Боливии приговорил бывшего министра юстиции Альваро Коимбру и экс-министра энергетики страны Родриго Гусмана к двум годам лишения свободы по делу о государственном перевороте. Об этом сообщила газета El Deber.

Суд признал Коимбру и Гусмана виновными в сокрытии преступления. По версии следствия, они знали о том, что противники экс-президента Эво Моралеса в октябре 2019 года готовились добиться его отстранения от власти, но не сообщили об этом. Оба бывших министра, находящиеся под стражей с марта 2021 года, признали свою вину и выразили раскаяние.

В ноябре 2019 года занимавший тогда пост президента Боливии Эво Моралес подал в отставку после того, как протесты против его переизбрания поддержали военные. Второй вице-спикер Палаты сенаторов (верхняя палата парламента) Жанин Аньес объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе. В июне 2022 года Аньес была осуждена на 10 лет по одному из дел о госперевороте.