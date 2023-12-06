СМИ: США уготовили Украине участь жертвы межпартийной борьбы за власть

По данным газеты Global Times, "для республиканцев украинский вопрос - это мощный инструмент для манипулирования демократами в политической борьбе между партиями"

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты уготовили Украине участь жертвы, которую Республиканская и Демократическая партии продолжат использовать в борьбе за политическую власть. Такую точку зрения высказали авторы газеты Global Times.

По мнению авторов, "для республиканцев украинский вопрос - это мощный инструмент для манипулирования демократами в политической борьбе между партиями". Эксперты считают, что Украина "становится жертвой межпартийной борьбы и интересов США".

Авторы напоминают, что Вашингтон использует украинский кризис как для решения вопросов безопасности в Европе, так и в интересах своей стратегии в отношении России. "Соединенные Штаты не остановят данный процесс, и для Украины это трагедия", - приводит газета слова профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна.

В статье отмечается, что в 2024 году, когда в США состоятся президентские выборы, республиканцы "не смогут отказаться от использования украинского вопроса, чтобы поставить [президента США Джо] Байдена и демократов в неловкое положение".

"Избиратели будут оценивать его деятельность во внешней политике в основном по тому, как он справился с кризисами на Украине и в секторе Газа, - уточняется в материале. - Однако вне зависимости от того, как Байден проявит себя в российско-украинском конфликте, республиканцы ясно дали понять, что он не совладал с текущей ситуацией, и они продолжат критиковать его по этому вопросу".

Помощь Запада Украине

Как полагает политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян, теперь, когда Палата представителей "находится в руках республиканцев, ярых противников причастности США к российско-украинскому конфликту", бюджет для помощи Киеву вряд ли будет одобрен. "К тому же развязывание палестино-израильского конфликта неизбежно ослабит военную помощь Соединенных Штатов Украине", - добавил он.

В статье подчеркивается, что если республиканцы победят на выборах 2024 года, то они "могут внести серьезные коррективы" и переложить ответственность за оказание поддержки Киеву на Евросоюз. "Помощь Европы Украине - это капля в море, а обвинения со стороны США неизбежно усилят подозрительность европейских союзников по отношению к Вашингтону, - пишут авторы издания. - И хотя подозрительность между Соединенными Штатами и Европой - нормальное явление, нынешняя тенденция ее усугубляет".

В материале говорится, что Белому дому "потребуется не так много времени, чтобы подорвать к себе доверие союзников". Отмечается, что европейские страны в итоге "тоже стали жертвами" конфликта на Украине.

В понедельник глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила письмо американским законодателям. В нем она предупредила, что к концу календарного года США полностью исчерпают ресурсы для оказания помощи Украине, если не будет одобрен проект финансирования, запрошенный администрацией.