В Сьерра-Леоне задержали предполагаемого организатора попытки переворота

Министр информации и гражданского образования страны Чернор Маджу Ба поблагодарил жителей за предоставление информации о злоумышленнике, которая "привела к этому очень важному задержанию"

НАЙРОБИ, 6 декабря. /ТАСС/. Предполагаемый организатор неудавшейся попытки переворота в Сьерра-Леоне 26 ноября Амаду Койта задержан силами безопасности страны. Об этом сообщил министр информации и гражданского образования страны Чернор Маджу Ба.

"Один из организаторов неудавшейся попытки госпереворота 26 ноября Амаду Койта <...> задержан", - сказал представитель правительства западноафриканской страны на пресс-конференции, которая транслировалась в его соцсетях.

Министр добавил, что вместе с Амаду Койтой задержали двоих его предполагаемых сообщников. Также чиновник поблагодарил жителей страны за предоставление информации о злоумышленнике, которая "привела к этому очень важному задержанию". По его словам, помогавшие силовикам получат награду.

По данным издания Cocorioko, Койта, оппозиционный деятель и сотрудник охраны бывшего президента Эрнеста Бэя Коромы, эмигрировавший в Лондон в 2019 году, на момент нападения на казармы находился во Фритауне.

26 ноября президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био объявил о введении комендантского часа в стране после нападения на арсенал казарм в городе Фритаун. Также поступала информация о стрельбе на улицах столицы и о нападении на центральную тюрьму, в результате которого, по данным Reuters, сбежали около 1 890 заключенных. Как уточнило агентство, беспорядки привели к гибели 20 человек, в том числе 13 военных. Впоследствии министр информации Сьерра-Леоне Чернор Маджу Ба назвал это неудавшейся попыткой государственного переворота.