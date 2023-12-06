Мадуро распорядился повесить карту Венесуэлы с новым штатом во всех школах и вузах страны

Речь идет о новом штате Гайана-Эссекибо

КАРАКАС, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился распространить во всех школах и университетах страны карту Боливарианской республики с новым 24-м штатом Гайана-Эссекибо. Об этом глава государства сообщил во вторник на заседании Генеральной ассамблеи Федерального правительства, которая прошла в Военном университете вооруженных сил Венесуэлы, трансляция велась венесуэльским гостелевидением.

"Приступаем к публикации и распространению во всех школах, лицеях и университетах страны новой карты, которая отражает решение, принятое в воскресенье", - заявил президент, продемонстрировав изображение карты, на которой в составе Венесуэлы появился новый штат Гайана-Эссекибо.

"Это полная карта. Она уже не заштрихована, это карта Венесуэлы. Карта, нарисованная несколькими поколениями", - объяснил Мадуро, напомнив, что ранее спорная территория венесуэльскими картографами изображалась не как часть республики, а как покрытая штриховкой примыкающая зона.

Мадуро во вторник предложил Национальной ассамблее принять закон о создании штата Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума, состоявшегося 3 декабря. Также он сообщил о создании Зоны интегральной обороны Гайаны-Эссекибо. Глава государства утвердил план социального обслуживания населения региона и выдачу венесуэльских удостоверений личности гражданам, проживающим на этой территории.

Президент дал указание государственной нефтегазовой компании PDVSA и Венесуэльской корпорации Гайаны CVG создать соответствующие подразделения Гайаны-Эссекибо и выдавать лицензии на добычу нефти, газа и полезных ископаемых. Он установил срок в три месяца для прекращения добычи нефти на неделимитированных участках морского шельфа по лицензиям, выданным иностранным компаниям правительством Гайаны.

Президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али вслед за решением Мадуро обвинил венесуэльские власти в нарушении принципов международного права, а также заявил о намерении обратиться в Совет Безопасности ООН для урегулирования спорной ситуации.

О конфликте Венесуэлы с Гайаной

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более чем 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

ExxonMobil сообщила в ноябре о начале нефтедобычи на третьем месторождении (Payara) блока Stabroek площадью 26 800 кв. км, что позволит в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027-м - до 1,2 млн.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.

На организованном венесуэльскими властями консультативном референдуме 3 декабря около 95% участников проголосовали за создание штата Гайаны-Эссекибо и его включение в состав Венесуэлы с предоставлением венесуэльских удостоверений личности проживающим на этой территории гражданам.

В референдуме по территориальному спору Венесуэлы с Гайаной, по предварительным данным, приняли участие более 10,5 млн человек, или более 50% граждан, имеющих право голоса.