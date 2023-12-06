Reuters: Токио, Рим и Лондон договорятся о создании структуры для разработки истребителя

По данным источников агентства, межправительственный орган будет курировать предприятие, возглавляемое британской BAE Systems PLC, японской Mitsubishi Heavy Industries и итальянской Leonardo

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Япония, Великобритания и Италия через неделю подпишут соглашение о создании совместной организации и отраслевой группы для разработки истребителя следующего поколения. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источников агентства, межправительственный орган будет курировать предприятие, возглавляемое британской BAE Systems PLC, японской Mitsubishi Heavy Industries и итальянской Leonardo. В его функции будет входить распределение задач в рамках проекта.

Как отмечало агентство Kyodo, согласно предварительному плану, штаб-квартира новой структуры будет расположена в Великобритании. Похожая организация создавалась при разработке истребителя Eurofighter.

В декабре 2022 года Япония, Великобритания и Италия договорились о совместной разработке истребителя нового поколения, который должен быть готов к 2035 году. Соответствующие программы - Tempest, реализуемая Лондоном и Римом, и японская F-X - были объединены под общим названием GCAP (Global Combat Air Programme). Проект нацелен на создание истребителя, который станет альтернативой разработкам США и ЕС. Оперативная совместимость с военной техникой США и НАТО будет его центральной концепцией.