СМИ: полицию Нью-Дели привели в повышенную готовность из-за угрозы взорвать парламент

По информации PTI, меры безопасности усилили на всей территории столицы Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Полиция Нью-Дели приведена в повышенную готовность из-за угрозы сикхских сепаратистов устроить взрыв в здании парламента Индии во время начавшейся зимней сессии. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Во время работы парламента мы сохраняем бдительность и принимаем меры для предотвращения любых инцидентов, - заявил представитель полиции. - Меры безопасности усилены на всей территории индийской столицы".

С угрозами устроить взрыв в индийском парламенте выступил Гурпатвант Сингх Паннун, гражданин США и Канады, член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость". Эта базирующаяся в США группировка выступает за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан. "К 13 декабря мы нападем на индийский парламент, чтобы поколебать его основы", - угрожал Паннун.

Ранее администрация США заявила о раскрытии якобы заговора с целью убийства Паннуна. Федеральная прокуратура в американском штате Нью-Йорк предъявила обвинения гражданину Индии Никхилу Гупте в причастности к планированию данного убийства. Гупта был задержан в Чехии 30 июня. По версии американской стороны, он выполнял указания являвшегося организатором убийства индийского чиновника. Его имя и должность не раскрываются.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон информировала, что вашингтонская администрация ожидает от Индии привлечения к ответственности причастных к якобы планировавшемуся убийству.

Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил брифинге в Нью-Дели, что подобные заговоры противоречат политике индийского правительства.