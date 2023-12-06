Алиев заявил, что проект мирного договора с Арменией включает менее 20 статей

Президент Азербайджана отметил, что армянской стороне "при этом понадобилось целых 70 дней на то, чтобы ответить" на азербайджанские комментарии

БАКУ, 6 декабря. /ТАСС/. Проект мирного договора между Азербайджаном и Арменией - небольшой документ, включающий менее 20 статей, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мирное соглашение - это документ максимум на шесть-семь страниц, включающий менее 20 статей. Армении при этом понадобилось целых 70 дней на то, чтобы ответить на наши комментарии (по проекту документа - прим. ТАСС)", - сказал Алиев, выступая на международной конференции "Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности" в Баку.

Президент Азербайджана добавил, что всего между Баку и Ереваном состоялось порядка пяти-шести обменов комментариями по проекту мирного договора. "Последние свои комментарии азербайджанская сторона отправила 11 сентября", - добавил он.