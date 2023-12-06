WP: армия Израиля с 7 октября ликвидировала около 5 тыс. боевиков ХАМАС

По информации издания, "большая часть боевого крыла группировки, численность которого оценивается в 30 тыс. человек, осталась нетронутой"

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала по меньшей мере 5 тыс. боевиков палестинского движения ХАМАС за время боевых действий с начала эскалации 7 октября. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники среди сотрудников израильских спецслужб.

По информации издания, несмотря на ликвидацию около 5 тыс. боевиков, "большая часть боевого крыла группировки, численность которого оценивается в 30 тыс. человек, осталась нетронутой". Однако, как подчеркивает газета, подсчет точного числа уничтоженных боевиков ХАМАС осложняется тем, что многие из них погибли в подземных туннелях сектора Газа. Оценки ЦАХАЛ основаны, в частности, на перехвате данных боевиков группировки, однако силы Израиля "заинтересованы в преувеличении числа потерь противника", отмечает The Washington Post. По ее данным, ХАМАС может восполнить свои потери из-за продолжающегося притока новобранцев.

Газета также подчеркивает, что продолжающаяся операция Израиля на севере сектора Газа "далека от завершения", так как сухопутным силам страны предстоит захватить несколько опорных пунктов ХАМАС в анклаве. "Это будет долгий путь, и нам нужно время", - приводит издание слова официального представителя армии Израиля Ричарда Хехта.

Как сообщили The Washington Post эксперты, давление международного сообщества на Израиль затруднит дальнейшее использование тех же военных методов, которые еврейское государство применяло в ходе кампании на севере Газы. Речь идет в первую очередь о бомбардировках, которым подверглись северные районы анклава. В связи с этим ЦАХАЛ может перейти к тактике рейдов и мероприятий по борьбе с боевиками в тылу, отмечает газета.