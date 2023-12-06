Австралийский эксперт считает, что решение о завершении СВО будет принимать только РФ

"Москва не позволит себя одурачить сменой режима в Киеве, вероятностью которой манипулируют Вашингтон и Лондон", отметил Тони Кевин

СИДНЕЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Россия научилась не доверять американским ложным мирным инициативам и хорошо помнит предательство при заключении минских соглашений, так что решение о завершении специальной военной операции (СВО) на Украине будет принято только Москвой. С таким заявлением выступил австралийский эксперт в области международной политики Тони Кевин.

"Решение о прекращении СВО будет принято только Москвой. Россия научилась не доверять американским ложным мирным инициативам и хорошо помнит предательство при заключении минских мирных соглашений, а потому будет настороже. Моральный дух россиян сегодня превосходен, <…> так что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Совет безопасности России во главе с президентом не решит, что положить ей конец безопасно", - заявил Кевин в беседе с корреспондентом ТАСС.

Кевин также отметил, что Москва с самого начала однозначно и последовательно говорила о своих целях и целях СВО - "вернуть Украину к гарантированному международным договором нейтралитету, который существовал до государственного переворота в 2014 году". "С 1991 года основной целью Москвы было не допустить Украину в НАТО, и сейчас, когда Россия находится на пороге решительной победы, у Кремля нет очевидных причин рисковать или идти на компромисс в этом направлении, слишком много жизней было потеряно с обеих сторон в этом братоубийственном с точки зрения России конфликте", - подчеркнул эксперт.

Австралийский аналитик указал, что, несмотря на обилие западной пропаганды, все более очевидным становится то, что "Россия уже фактически выиграла эту трагическую войну". "Москва не позволит себя одурачить сменой режима в Киеве, вероятностью которой манипулируют Вашингтон и Лондон, отчаянно пытающиеся вырвать какую-то дипломатическую победу из своего военного поражения на Украине", - заключил он.

Тони Кевин - австралийский эксперт, специализирующийся на вопросах международной политики. Он начинал дипломатическую карьеру в 1969 году в Москве, в дальнейшем занимал пост посла Австралии в Польше и Камбодже. Оставив службу, сосредоточился на международной политической экспертизе и написал несколько книг, в том числе "Возвращение в Москву" (2017), посвященную его пребыванию в России.