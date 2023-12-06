Полиция Турции арестовала в Стамбуле главаря одной из британских ОПГ

Глава МВД страны Али Ерликая сообщил, что Монаган подозревается в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, нанесением телесных повреждений и незаконным хранением оружия и боеприпасов

АНКАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил об аресте в Стамбуле лидера одной из организованных преступных группировок, действующей в северо-восточной части Великобритании.

"Шон Монаган, главарь организованной вооруженной группировки, занимающейся торговлей наркотиками в северо-восточной части Англии, разыскиваемый по красному бюллетеню Интерпола, был пойман в ходе операции "Клетка-16" в Стамбуле", - написал министр в соцсети X (ранее Twitter).

Он пояснил, что в ордере Интерпола указано, что Монаган подозревается в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, нанесением телесных повреждений и незаконным хранением оружия и боеприпасов.

Он прибыл в Стамбул 25 октября и проживал в гостинице в районе Фатих. 4 декабря Интерпол обнародовал красный бюллетень по Монагану, и на следующий день сотрудники стамбульской полиции арестовали этого человека.