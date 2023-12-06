Ван И заявил, что КНР и США должны развивать здоровые и стабильные отношения

Глава МИД Китая отметил, что в настоящее время важная задача для обеих сторон - продлить позитивный эффект от встречи и реализовать консенсус

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Пекин и Вашингтон обязаны продолжить развивать позитивный эффект от встречи в Сан-Франциско председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

"В настоящее время важная задача для обеих сторон - продлить позитивный эффект от встречи и реализовать консенсус, достигнутый главами двух государств, закрепить тенденцию к стабилизации китайско-американских отношений и способствовать тому, чтобы они развивались в здоровом, стабильном и устойчивом направлении", - приводит слова Ван И сайт внешнеполитического ведомства Китая. По его словам, развитие отношений КНР и США в таком ключе связано с их общими интересами.

Лидеры двух стран провели встречу в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско 15-17 ноября. Си Цзиньпин и Байден по итогам встречи договорились возобновить диалог между военными двух стран на высоком уровне. По данным агентства Xinhua, предполагается проводить рабочие встречи министров обороны Китая и США, наладить механизм консультаций по вопросам безопасности на море и телефонные разговоры между командующими зонами боевого командования. Стороны также договорились возобновить сотрудничество в борьбе с наркотиками.