Медведчук заявил, что власти Украины запрещают переговоры, чтобы отдалить крах режима

По словам политика, еще в 2019 году Киев мог без единого выстрела вернуть Донбасс в состав Украины на правах широкой автономии, как это предполагали минские соглашения

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Позиции Украины в конфликте с Россией настолько ослабели, что начало переговоров может привести к краху нынешнего режима. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

В своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру" политик показал, как на протяжении нескольких лет режим президента Украины Владимира Зеленского терял переговорные позиции. "Команда Зеленского оказалась не просто плохими переговорщиками, а преступными дилетантами, неспособными увидеть и оценить политическую и военную обстановку", - отмечает Медведчук.

Он напомнил, что еще в 2019 году Киев мог без единого выстрела вернуть Донбасс в состав Украины на правах широкой автономии, как это предполагали минские соглашения. "То есть уже в 2019 году весь конфликт в Донбассе можно было исчерпать, обновить страну, наладить отношения с Россией. Не было бы гибели сотен тысяч людей, украинские города не наводняли бы беженцы и инвалиды", - подчеркивает он. Однако Зеленский, по его словам, "как козлик, уперся рожками, обрушив всю систему предварительных договоренностей разом". "Что это дало Украине? <...> Донбасс перестал быть объектом переговоров. Срыв минских соглашений означал развитие силового варианта конфликта", - отмечает Медведчук.

Следующим этапом стали переговоры весной 2022 года в Турции, в ходе которых Киеву предлагался "нейтралитет в обмен на мир и добрососедство". "Донбасс уже никто Украине не предлагает <...>, но СВО может быстро закончиться, если с Россией будут достигнуты договоренности", - напоминает Медведчук. Однако, несмотря на то, что договор был парафирован украинской делегацией, "Зеленский снова уперся рожками", в результате чего, помимо ДНР и ЛНР, к Российской Федерации были присоединены Херсонская и Запорожская области, эти регионы, по его словам, "перестали быть объектами переговоров". "То есть переговорное положение Украины стало еще хуже", - отмечает политик, подчеркивая, что Зеленский тогда поставил не на Украину, а на западную помощь и санкции против России.

В настоящее время, считает Медведчук, у Киева "переговорные позиции закончились". России, по его словам, нет смысла вести переговоры с Киевом. "Начнем с того, что сегодня для России непонятны переговорные позиции Украины. Да и Украине самой <...> они не очень понятны. Не воспринимать же всерьез блеянье Зеленского по поводу границ 1991 года", - пишет он. По его словам, России вообще нет смысла сейчас договариваться с режимом Зеленского хоть о чем-нибудь, поскольку решения киевских властей зависят не от интересов граждан Украины, а "от хотелок западных хозяев". "Поэтому, когда и с чем Россия сядет за стол переговоров, остается открытым вопросом. У Зеленского сразу, еще в 2019 году, козырей не было, а сейчас ему и вовсе не с чем садиться, он все проиграл, потому и запрещает любые переговоры, это ненадолго продлевает время краха его режима, хотя принципиально ситуацию не поменять", - полагает он.

Кроме того, продолжает Медведчук, если Зеленский начнет мирные переговоры, то у него логично будет спросить, почему он их не начал в том далеком 2019 году. "Почему он потерял столько времени, людей, ресурсов, фактически потерял страну. И эти вопросы станут приговором Зеленскому, приговором не только политическим, но и уголовным", - уверен политик.