В Минобороны Украины объяснили отмену выступления Зеленского в Конгрессе

В ведомстве заявили, что "ситуация изменилась"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Выступление президента Украины Владимира Зеленского на закончившемся скандалом брифинге в Конгрессе США было отменено, потому что "ситуация изменилась". Таким образом это решение попытался объяснить министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телеканала Fox News.

"Это война, ситуация меняется. Но я думаю, что он [Зеленский] благодарен и воспользуется этой возможностью в следующий раз, когда она представится", - сказал он.

Умеров при этом не смог прямо ответить на вопрос о том, уверен ли он теперь в выделении Соединенными Штатами нового пакета помощи Украине на фоне разногласий республиканцев и демократов в Конгрессе. На соответствующий вопрос он заметил, что "на 100% уверен", что США и Украина вместе защищают интересы двух стран, и такая поддержка Киеву необходима.

Выступление Зеленского на закрытом брифинге для членов Конгресса было отменено непосредственно перед его началом. Само мероприятие, посвященное выделению дополнительных средств на вопросы национальной безопасности, закончилось скандалом - выступающие кричали с мест, в том числе, на брифингующих представителей Белого дома, а часть республиканцев просто покинули встречу, поскольку демократы отказались обсуждать их требование выделить дополнительные средства на укрепление южной границы США.

Посол Украины в США Оксана Маркарова, в свою очередь, попыталась объяснить отказ Зеленского выступать тем, что на брифинге обсуждались "не только вопросы Украины, но и внутренние вопросы". "Мы [поэтому] не приняли участия", - сказала она в эфире телеканала "Рада". Маркарова добавила, что, по ее мнению, ничего катастрофического не произошло.

На фоне скандала на брифинге в Конгрессе американские СМИ пишут, что законопроект, предусматривающий выделение помощи Украине, теперь вряд ли удастся принять до Нового года.