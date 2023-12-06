В Сеуле считают, что Группа семи нуждается в поддержке Республики Корея и Австралии

Южнокорейский министр иностранных дел Пак Чин заявил, что его страна "идеально подходит для того, чтобы сыграть роль моста между глобальным Югом и глобальным Севером, между Востоком и Западом"

СЕУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Южнокорейский министр иностранных дел Пак Чин заявил, что Группа семи нуждается в поддержке экономически развитых демократических стран, таких как Австралия и Республика Корея. Его слова привело агентство Yonhap.

"Группе семи нужна поддержка и участие экономически развитых и верных демократии стран, таких как Республика Корея и Австралия. С момента прихода к власти правительство Юн Сок Ёля расширило свою международную роль и ответственность, будучи [во главе] восьмой страны в мире по статусу и государственной мощи наравне со странами Группы семи", - сказал Пак Чин, выступая на форуме, посвященном Северо-Восточной Азии. В Группу семи входят Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония.

"Республика Корея идеально подходит для того, чтобы сыграть роль моста между глобальным Югом и глобальным Севером, между Востоком и Западом", - добавил министр. Агентство Yonhap указывает, что под глобальным Востоком подразумевается РФ и КНР.