На Украине завершили досудебное расследование в отношении сенатора от ЛНР

Наказание по статьям предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Госбюро расследований (ГБР) Украины завершило досудебное расследование в отношении экс-судьи, сенатора от ЛНР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его данным, в 2014 году экс-судья вошла в состав Министерства госбезопасности ЛНР и "стала куратором судебной ветви ЛНР", затем заняла должность руководителя администрации главы республики, а в 2022 году получила должность сенатора. Имя ведомство не приводит, однако, судя по опубликованной на сайте фотографии, речь идет об Ольге Бас.

Ей заочно предъявлены обвинения "в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и к захвату государственной власти, в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины)". Наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

После предъявления Украиной обвинений в октябре 2023 года Бас заявила, что они лишены здравого смысла.