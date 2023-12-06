Алиев заявил, что Азербайджан не имеет планов по вступлению в ЕС

По словам президента республики, это прагматичный подход, потому что его страну "никогда туда не примут"

БАКУ, 6 декабря. /ТАСС/. Азербайджан не намерен пытаться вступить в Европейский союз, заявил президент республики Ильхам Алиев.

"В концепции внешней политики Азербайджана нет цели вступить в ЕС. Это прагматичный подход, потому что нас никогда туда не примут, и причины понятны", - сказал Алиев, выступая на международной конференции "Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности" в Баку.

Алиев добавил, что в Баку не видят смысла в попытках вступить в Евросоюз. "Мы живем в реальном мире, не виртуальном. То есть если Азербайджан не примут в ЕС, то зачем нам стучаться в эту дверь и беспокоить хозяев дома? Мы нашли пути, как наладить сотрудничество и связи", - отметил он.