Глава Минобороны Украины утверждает, что у Киева есть план действий на 2024 год

По словам Рустема Умерова, оборонное планирование предусматривает оборонительные, контрнаступательные и наступательные операции

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Украина подготовила план боевых действий на 2024 год. С таким утверждением выступил глава Минобороны страны Рустем Умеров.

"У нас есть план на 2024 год", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Умеров добавил, что задачи на 2024 год определены, но не стал уточнять, в чем они заключаются. "У нас есть военные цели на 2024 год. Оборонное планирование предусматривает оборонительные операции, контрнаступательные и наступательные операции", - добавил он в ответ на замечание ведущего о том, что украинским войскам не удалось продвинуться вперед с начала лета, несмотря на все их попытки перейти в контрнаступление.

Министр обороны Украины также не смог прокомментировать недавнюю статью в газете The Washington Post, где шла речь о разногласиях между Киевом и Вашингтоном из-за провала контрнаступления, а также о взаимных обвинениях в адрес друг друга. В ответ на замечание ведущего о том, что США и Украина могли недооценить Россию, Умеров вновь вернулся к рассказу о планах на 2024 год. "На этой стадии важно, чтобы мы были частью НАТО. Мы хотим говорить на одном языке. Наши подсчеты на следующий год: в сферах поставок, планирования - [все будет] делаться по стандартам НАТО. Так что мы будем говорить, как я уже сказал, на одном языке. Различий [между Украиной и Западом] не будет", - сказал он.

Ранее на Украине на фоне провала контрнаступления развернулись дискуссии о том, насколько продуманными являются действия министерства обороны страны и вооруженных сил и есть ли у них план действий на 2024 год. На проблемы с планированием указывала зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая. Отсутствие ясных целей и планов отмечали также республиканцы в Конгрессе США при обсуждении выделения новой помощи Киеву.

На этом фоне The Washington Post опубликовала масштабное расследование, которое свидетельствует о том, что США принимали непосредственное участие в планировании контрнаступления Украины, однако в итоге Киев отказался следовать их рекомендациям. Это привело, утверждает издание, к серьезным противоречиям между военными двух стран.

О попытках наступления украинской армии

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов.