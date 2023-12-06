6 декабря, 08:50
Военная операция на Украине

Спикер Рады встретился с американским коллегой, который блокирует выделение помощи Украине

Руслан Стефанчук вновь увязал ситуацию в зоне боевых действий со "скоростью предоставления Украине оружия", а также заверил в готовности властей страны "и дальше воплощать все важные реформы"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук попытался убедить своего коллегу спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, от позиции которого во многом зависит исход голосования, подержать выделение помощи Украине.

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"Встреча и разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. <...> Украина нуждается в дальнейшей помощи США, как финансовой, так и военной. Потому обратился с просьбой поддержать важные для Украины решения в Конгрессе", - написал Стефанчук в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и выложил совместное фото с Джонсоном.

Спикер Рады добавил, что вновь увязал ситуацию в зоне боевых действий со "скоростью предоставления Украине оружия", а также заверил в готовности властей страны "и дальше воплощать все важные реформы".

Вопрос о продолжении помощи Украине сейчас активно обсуждается в Конгрессе США, где из-за позиции республиканского большинства в Палате представителей запрос администрации президента Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования не получил одобрения конгрессменов.

В начале декабря Джонсон и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявили, что увязывают продолжение помощи Киеву с решением миграционного вопроса и контроля южной границы США. По словам Джонсона, республиканцы в Конгрессе США серьезно настроены добиться качественных изменений в содержании возможного пакета финансирования. При этом глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее направила письмо американским законодателям, в котором предупредила, что к концу календарного года у США полностью истощатся ресурсы для оказания помощи Украине, если не будет одобрен запрошенный администрацией проект финансирования.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Пока дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. 

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