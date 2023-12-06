Генерал Бельгии в отставке: военным страны придется бросать камни из-за нехватки снарядов

Марк Тис отметил, что если Киев не получит дальнейшей поддержки от Европы и США, то "окажется в очень скверном положении"

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Военные Бельгии в случае начала войны будут вынуждены метать в противника камни, поскольку запасов боеприпасов у королевства недостаточно. Такое мнение высказал бывший заместитель начштаба обороны Бельгии, генерал в отставке Марк Тис.

"Если здесь разразится война, уже через несколько часов мы будем вынуждены бросать камни из-за нехватки боеприпасов", - сказал военный в интервью телеканалу VRT.

Тис пояснил, что, когда он занимал высокую должность в Минобороны, в его распоряжении было €15 млн в год на закупку боеприпасов. "Теперь требуемая сумма увеличилась до €150 млн. Если мы хотим иметь возможность воевать в течение 30-60 дней, нам нужно €5-7 млрд", - указал генерал в отставке.

Он также затронул вопрос о ситуации на Украине, пояснив, что если Киев не получит дальнейшей поддержки от Европы и США, то "окажется в очень скверном положении".