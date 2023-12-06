Украинские силовики изъяли более $5,6 млн у нелегальных торговцев оружием в городе Днепре

В ходе обысков у подозреваемых "изъято более $5,6 млн, более €45 тыс., 268 тыс. гривен, а также пистолеты, автоматы, магазины к оружию с патронами, ручные гранатометы, патроны различного калибра, гранаты, детонаторы, глушители и взрывчатые вещества"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Украинские правоохранительные органы ликвидировали канал нелегальной продажи оружия в городе Днепре (ранее - Днепропетровск). Об этом сообщил офис генерального прокурора страны.

"В Днепре ликвидирован канал нелегальной продажи оружия, трем лицам предъявлено обвинение в незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины). По данным следствия, подозреваемые незаконно хранили вооружение без разрешения с целью сбыта", - говорится в сообщении офиса в Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе обысков у подозреваемых "изъято более $5,6 млн, более €45 тыс., 268 тыс. гривен ($7,3 тыс.), а также пистолеты, автоматы, магазины к оружию с патронами, ручные гранатометы, патроны различного калибра, гранаты, детонаторы, глушители и взрывчатые вещества".

Обвиняемые были взяты с поличным во время контролируемой закупки оружия и сейчас находятся под стражей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ежемесячный контрабандный оборот черного рынка поставляемого на Украину Западом вооружения превышает $1 млрд. Она отмечала, что предназначенные для киевского режима натовские военные грузы оказываются в руках террористов, экстремистов и криминальных группировок на Ближнем Востоке, в Центральной Африке, Юго-Восточной Азии. Независимые эксперты и профильные структуры, включая Интерпол, Европол, давно высказывают опасения относительно нелегального притока оружия с территории Украины, в том числе в европейские страны.