Мавритания и Чад объявили о роспуске "сахельской пятерки"

Согласно совместному коммюнике стран, это связано с выходом из группы Буркина-Фасо, Мали и Нигера

РАБАТ, 6 декабря. /ТАСС/. Лидеры Мавритании и Чада Мохамед ульд Газвани и Махамат Идрисс Деби Итно объявили о запуске процедуры по роспуску регионального альянса в сфере безопасности - Сахельской группы пяти (G5) - в связи с выходом из нее Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Об этом сообщается в совместном коммюнике, размещенном в соцсетях администрации президента Чада.

"Правительства Исламской Республики Мавритания, действующего председателя G5 Сахель, и Республики Чад, члена этой организации, примут все необходимые меры согласно положениям Конвенции о создании G5 Сахель, а именно ее 20-й статьи", - сказано в документе. Как следует из 20-й статьи конвенции, организация может быть распущена по просьбе по меньшей мере трех ее членов.

Буркина-Фасо и Нигер заявили о выходе из G5 с 29 ноября 2023 года, в мае 2022 года аналогичное решение приняло руководство Мали.

Сахельская группа пяти была создана в феврале 2014 года в целях поддержания системы безопасности в западной зоне Сахеля и координации борьбы с международным терроризмом. Штаб-квартира секретариата G5 находится в столице Мавритании - городе Нуакшот. Страны - члены G5 создали в 2015 году совместные армейские силы по борьбе с террористическими группировками в регионе Сахель.