Эрдоган пригрозил расплатой Израилю за попытку убийства членов ХАМАС в Турции

Президент Турции пообещал еврейскому государству "серьезные последствия" в случае такого сценария

АНКАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег Израиль от попыток убить членов ХАМАС на территории Турции, пообещав серьезные последствия. Об этом он сообщил турецким журналистам на борту самолета по возвращении из Катара.

"Они должны знать, что если они совершат подобную ошибку, то заплатят за нее очень высокую цену. Те, кто сейчас предпринимает шаги для окружения Газы, думали, что получат результат в течение недели. Что же произошло, получили ли они его? Нет. Если они осмелятся предпринять такой шаг против Турции, они будут обречены расплачиваться за это так, что никогда больше не смогут прийти в себя. Те, кто попытается это сделать, не должны забывать, что последствия этого могут быть очень серьезными", - ответил турецкий лидер, комментируя утверждения о готовности израильских спецслужб убивать членов радикального палестинского движения ХАМАС в других странах, включая Турцию. Его слова приводит государственное агентство Anadolu Ajansı.​​​​​​