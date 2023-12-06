Эрдоган: Турция по-прежнему готова быть гарантом в рамках ближневосточного урегулирования

АНКАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна по-прежнему готова взять на себя ответственность и стать гарантом для Палестины в рамках процесса ближневосточного урегулирования.

"Мы готовы выступить в качестве гаранта и провести мирную конференцию [по палестинской проблеме], - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Катара. - Если только они [остальные участники процесса] действительно хотят мира. Мы постоянно говорим о мире, праве и справедливости, ради того, чтобы предотвратить втягивание всего мира в еще большую катастрофу. Фактически мы предлагаем рецепт спасения человеческого достоинства", - приводит его слова агентство Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что "будет продолжать усилия для обеспечения мира". "Мы создали наши новые дорожные карты. Мы изложим наши решения в отношении [прекращения] угнетения жителей в Газе, и драмы, которую Палестина переживает уже много лет, и для пути к прочному миру", - сказал он.