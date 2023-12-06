Турция и Катар будут делать совместные шаги в рамках ближневосточного урегулирования

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, точки зрения Дохи и Анкары на процесс урегулирования совпадают

АНКАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Турция совместно с Катаром планирует вести процесс поиска вариантов урегулирования на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам своего пула по возвращении из Катара президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Точка зрения Катара на процесс урегулирования совпадает с нашей. В дальнейшем и я, и наш МИД, и соответствующие ведомства будут поддерживать контакты с Катаром. Мы вместе будем управлять этим процессом, целью которого является достижение мира. Мы будем делать совместные шаги", - приводит его слова агентство Anadolu Ajansı.

Эрдоган указал, что нельзя пустить процесс урегулирования на самотек и просто за ним наблюдать со стороны. "У нас есть сектор Газа, который стерт с лица земли жестокими израильскими атаками. Приоритетные задачи - это обеспечение прекращения огня и последующая эвакуация раненых из Газы. Среди гражданского населения сектора есть и больные раком. Некоторых из них мы привезли на лечение к себе. Существует также вопрос восстановления и реконструкции Газы. В этом плане мы сообща сделаем все необходимое. Катар полон решимости идти в том же направлении, что и Турция", - сказал он.​​​​​​