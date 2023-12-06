Эрдоган: Анкара защищает основные ценности Запада, выступая против геноцида в Газе

Президент Турции подчеркнул, что "в Газе нарушаются фундаментальные права людей всех возрастов, даже младенцев, которые еще находятся в колыбелях"

АФИНЫ, 6 декабря. /ТАСС/. Турция всегда была голосом справедливости и совести в международных отношениях, она защищает фундаментальные ценности западного общества, выступая против геноцида в секторе Газа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью греческой газете "Катимерини" перед своим официальным визитом в Афины 7 декабря.

Турецкого лидера спросили по поводу его критического отношения к позиции Запада и Израиля по вопросу ситуации в секторе Газа, и принадлежит ли Анкара в таком случае к западному лагерю. "Турция вступила в НАТО вместе с Грецией 71 год назад, - ответил Эрдоган. - Как известно, критерием принадлежности к Западу или Европе не является членство в Европейском союзе. Более того, в контексте отношений с ЕС, которые берут свое начало с 1963 года, мы являемся страной, находящейся в том же самом Таможенном союзе и имеющей статус кандидата. В этом направлении Турция с ее демократической структурой и ценностями, которые она защищает, имеет чрезвычайно много общего со странами - членами ЕС и НАТО. Она также является одним из основателей многих так называемых западных международных организаций, особенно ООН и Совета Европы. Мы всегда были голосом правильных решений, справедливости и совести в международных отношениях".

"Реакция Турции на несправедливость и бесчеловечное обращение, которому подвергается палестинский народ, а также тот факт, что мы не уклоняемся от критики Израиля за его действия, которые очевидно нарушают международное право, международное гуманитарное право и права человека, являются естественными, - продолжил президент. - Учитывая, что многие западные страны сегодня все чаще занимают схожие позиции, выполнение подобного морального обязательства со стороны Турции в вопросе о Палестине не может ставить под сомнение то, "принадлежит ли она Западу или нет". Вместо обсуждения ориентации и позиции Турции следует изучить тот факт, что некоторые западные страны иногда могут игнорировать ценности, которые они решительно защищают. Молчание о варварстве в секторе Газа является наиболее ярким примером этого. Фактически, выступая против геноцида в Газе, мы также защищаем и фундаментальные ценности западного общества".

Эрдоган подчеркнул, что "в Газе нарушаются фундаментальные права людей всех возрастов, даже младенцев, которые еще находятся в колыбелях". "Молчание перед лицом грубого нарушения прав человека, систематической оккупации земель и домов людей, игнорирования прав собственности людей и лишения палестинцев права определять свое собственное будущее, где же это все в ценностях западной цивилизации? Совместимы ли с западными ценностями бомбардировки больниц, удары по школам, лагерям беженцев, рынкам и убийства мирных жителей? Является ли призыв к людям в секторе Газа "идти на юг" и бомбардировка тех, кто направляется туда, позицией, принятой Западом? Теперь я спрашиваю, Турция или страны, которые все это сознательно умалчивают, принадлежат Западу?" - задался вопросом турецкий президент.