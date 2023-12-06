Турция рассчитывает на взаимность США в вопросе продажи F-16

СТАМБУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на взаимность США в вопросе продажи Анкаре истребителей F-16 в ответ на ратификацию турецким парламентом заявки на вступление Швеции в НАТО.

"В вопросе F-16 мы сказали нашим собеседникам: "Если в Соединенных Штатах Америки есть Конгресс, то и у нас есть конгресс, а именно наш парламент", который и примет окончательное решение [по вопросу одобрения заявки Швеции]. Как президент, я передал это [ратификационный протокол] в парламент, и вы [США] поблагодарили меня. Я выполнил свой долг, теперь жду чего-то и от вас. Давайте сделаем эти шаги вместе, одновременно", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Катара, где 5 декабря он принял участие в саммите лидеров стран Персидского залива. Его высказывания приводит агентство Anadolu.